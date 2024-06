Lorsque vous achetez un nom de domaine sur Dan.com, vous êtes automatiquement couvert par notre Programme de protection des acheteurs. Pour savoir comment nous vous protégeons, consultez notre page [Confiance et sécurité](%{trust_and_security_url}). En plus de notre processus de transfert de propriété de domaine sécurisé, nous surveillons toutes les transactions. Au moindre soupçon, nous réagissons immédiatement. Enfin, si le vendeur ne respecte pas sa part du marché, nous vous remboursons dans un délai de 24 heures.

Paiements sans soucis

Payez par virement bancaire et bénéficiez d'une réduction de 1 % ou utilisez l'un de nos modes de paiement les plus populaires disponibles chez notre prestataire de paiements Adyen. Ayden est la plateforme de paiement préférée d'un grand nombre d'entreprises technologiques, comme Uber et eBay.